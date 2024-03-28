更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北256億土地未被繼承 新莊15.5億商業地榜首

2024/3/28 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北地政局今天表示，統計今年度未被繼承的萬餘筆土地與建物，現值約新台幣256億元，甚至新莊副都心有單筆價值15.5億元的商業區土地未被繼承；各地政事務所將於4月1日公告。

市府地政局今天發布新聞表示，統計今年度公告被繼承人共2403人、土地1萬3195筆、建物共865棟。依113年公告土地現值計算，未辦繼承土地的總價值達256億餘元。

地政局地籍科科長王珮榕接受中央社記者電訪表示，不動產所有人過世後，戶政會與地政系統聯繫清查財產，並主動以掛號信通知繼承人2次。一般約有7成至8成的繼承人，接獲通後會到地所辦繼承。

依土地法規定，自繼承開始之日起，逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月仍未申請，將列冊管理15年；逾期仍未辦繼承，將移請國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。她說，移給國產署前還會再通知2次。

王珮榕說，一般未辦理繼承多是土地價值不高、繼承人太多又位處偏遠，繼承人無意願繼承，或繼承人在國外，不願意回國辦理。

都會區有價值的土地未被繼承，多數是繼承人持續協商未果，談好分配就會辦理繼承。今年公告的土地中，都會區的新莊就有52.2億元土地未辦理。地政局統計，單筆價值最高位於新莊副都心，鄰近機場捷運新莊副都心站，面積約1178坪、價值高達15.5億元的商業區土地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王珮榕提醒，若因繼承人數多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中1人以上申請登記為「全體繼承人公同共有」，以避免不動產列冊管理期滿被標售，損失權益。

地政局說，新北市113年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起，各地政事務所開始公告至6月30日止，共3個月。清明節期間，也規劃行動專車及行動服務隊直進墓園、墓地、生命紀念館、宮廟、市場及活動中心，加強宣導繼承。（編輯：張銘坤）1130328

#新莊
#新北地政局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45