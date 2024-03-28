新北256億土地未被繼承 新莊15.5億商業地榜首

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北地政局今天表示，統計今年度未被繼承的萬餘筆土地與建物，現值約新台幣256億元，甚至新莊副都心有單筆價值15.5億元的商業區土地未被繼承；各地政事務所將於4月1日公告。

市府地政局今天發布新聞表示，統計今年度公告被繼承人共2403人、土地1萬3195筆、建物共865棟。依113年公告土地現值計算，未辦繼承土地的總價值達256億餘元。

地政局地籍科科長王珮榕接受中央社記者電訪表示，不動產所有人過世後，戶政會與地政系統聯繫清查財產，並主動以掛號信通知繼承人2次。一般約有7成至8成的繼承人，接獲通後會到地所辦繼承。

依土地法規定，自繼承開始之日起，逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月仍未申請，將列冊管理15年；逾期仍未辦繼承，將移請國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。她說，移給國產署前還會再通知2次。

王珮榕說，一般未辦理繼承多是土地價值不高、繼承人太多又位處偏遠，繼承人無意願繼承，或繼承人在國外，不願意回國辦理。

都會區有價值的土地未被繼承，多數是繼承人持續協商未果，談好分配就會辦理繼承。今年公告的土地中，都會區的新莊就有52.2億元土地未辦理。地政局統計，單筆價值最高位於新莊副都心，鄰近機場捷運新莊副都心站，面積約1178坪、價值高達15.5億元的商業區土地。

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王珮榕提醒，若因繼承人數多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中1人以上申請登記為「全體繼承人公同共有」，以避免不動產列冊管理期滿被標售，損失權益。

地政局說，新北市113年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起，各地政事務所開始公告至6月30日止，共3個月。清明節期間，也規劃行動專車及行動服務隊直進墓園、墓地、生命紀念館、宮廟、市場及活動中心，加強宣導繼承。（編輯：張銘坤）1130328