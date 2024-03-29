台中翁子派出所喵星人「伍丼么」當班 呆萌吸睛

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市政府警察局豐原分局翁子派出所警長是喵星人「伍丼么」，警方接待幼兒園小朋友參訪時就讓「伍丼么」當班，呆萌模樣成為小朋友關注嬌點，眼神不時飄向牠，直呼好可愛。

東之寶幼兒園為讓小朋友了解警察工作，27日參訪翁子派出所，警方為迎接小小嬌客，安排「伍丼么」（「501」諧音）當班，但「伍丼么」首次為民服務有些怯場，卻絲毫不減人氣。

翁子派出所長詹子瑩今天告訴中央社記者，「伍丼么」是附近民眾2月撿到送到派出所，被派出所「收編」認養，剛到派出所時才2個月大，現在3個多月大，已在派出所自由活動。

詹子瑩表示，「伍丼么」超黏人，喜歡被抱在懷裡，看到坐在值班檯員警就跳到懷裡，已是派出所團寵，成為派出所一員，編號「501」。

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詹子瑩說，曾有民眾在派出所爭吵不休，沒想到「伍丼么」跳上值班檯「喵！喵！」叫了兩聲，正在爭吵的民眾被喵聲吸引，一時被轉移焦點，員警認為「伍丼么」也能幫忙處理事件，就被封為「警長」。

此外，豐原分局長林大為表示，透過參訪派出所活動，讓小朋友認識警察工作，也透過淺顯易懂語言讓小朋友們理解自我保護、犯罪防治及交通教育觀念，以「寓教於樂」方式讓小朋友不怕警察，向下扎根治安及交通安全觀念。（編輯：李明宗）1130329