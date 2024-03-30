寶林茶室中毒案引關注 彰化加強把關營養午餐

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）寶林茶室食物中毒案引起民眾對粿條、粄條等食材有疑慮，基隆市宣布校園停止供應這類米製品。彰化縣表示，暫不跟進，以加強把關營養午餐保鮮、食材選擇為優先。

彰化縣長王惠美今天出席在員林大村國中舉行的113年度中小學學生才藝社團展演活動。她接受媒體訪問表示，食安問題人心惶惶，因此縣府衛生局和教育處有橫向聯繫，未來針對營養午餐保鮮和食材選擇將更加謹慎，也會加強相關稽核，讓孩子吃得健康又快樂。

縣府教育處說明，近期天氣炎熱變化多，已請學校加強校園午餐食材驗收，注意食材品質，避免誤用不良食材。另外，教育處、衛生局、農業處等單位將聯合稽查營養午餐，為校園食安把關，近期會辦理食安研習課程，提升校園衛生管理能力。

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對於台北市寶林茶室發生食品中毒案，彰化縣衛生局表示，依傳染病防治法第36條規定，民眾在3月17日至26日期間曾食用「寶林茶室」供應餐點有疑慮情形，可掃描QR code (https://reurl.cc/K4mzoj)填報自主通報表，以維護自身權益。

另外，今年是彰化縣第3年舉辦這項中小學學生才藝社團展演活動，後續到5月25日將在鹿港、溪湖、二林等三區接力上場，演出內容包含舞蹈、武術、太鼓、儀隊、陶笛、國樂、南北管、管弦樂、運動競技等學生社團學習成果。（編輯：孫承武）1130330