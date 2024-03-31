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雲林農博公園成遊樂場 張麗善與孫女走秀同樂

2024/3/31 16:07（3/31 16:56 更新）
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歡慶兒童節，雲林縣政府今年匯聚小朋友最愛的遊樂設備、美食市集與大型玩偶，31日將農博公園變身大型遊樂園，縣長張麗善（後）也帶著孫女（前）走秀，與大家同歡。 中央社記者姜宜菁攝 113年3月31日
歡慶兒童節，雲林縣政府今年匯聚小朋友最愛的遊樂設備、美食市集與大型玩偶，31日將農博公園變身大型遊樂園，縣長張麗善（後）也帶著孫女（前）走秀，與大家同歡。 中央社記者姜宜菁攝 113年3月31日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）歡慶兒童節，雲林縣府今天將農博公園打造成遊樂園，舉辦雲林童樂嘉年華會，雲林縣長張麗善帶著孫女走秀，與大家同歡，並期許縣府每年都安排更精采活動，讓孩子擁有快樂童年。

雲林縣府將農博公園打造成遊樂園，包括扭蛋車、氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，還有童玩體驗、攀樹體驗、重機體驗等活動，吸引約5萬人次進場遊樂。

張麗善表示，縣府每年兒童節在6警分局區規劃各種主題遊戲與闖關活動，與孩子同樂過節。今年更匯聚小朋友最愛的遊樂設備、美食市集與大型玩偶，將農博公園變身大型遊樂園，讓0到15歲都能樂在其中。

張麗善跟著森巴隊伍繞園一圈，並與孫女參加走秀，與大家同歡。

雲林縣教育處長邱孝文指出，縣內社教館舍從4月4日到4月7日也都安排好玩有趣的活動。歡迎大家利用假期帶孩子參加各區活動，或至各文教景點參觀來認識家鄉、了解家鄉，也從遊戲中學習及體驗雲林之美。

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嘉義縣政府今天在縣立體育館辦理嘉義縣「嘉家寶貝趴趴GO！」親子趣味活動，讓小朋友提前歡度兒童節，也藉由活動增進親子互動及推廣托育政策及服務；嘉義縣長翁章梁到場為參賽幼童們加油打氣。

翁章梁特別宣傳2024嘉義親子藝術節4月4日至14日在嘉義縣表演藝術中心登場，為期11天活動不間斷，包括藝術體驗工作坊、親子電影院和創藝市集，邀請親子到嘉義輕鬆Fun「嘉」，歡度兒童節。（編輯：謝雅竹）1130331

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