守護澎湖離島林地 林保署攜手消防局救災演練

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（中央社澎湖縣31日電）森林大火一發不可收拾，林業保育署屏東分署今天與澎湖縣政府消防局辦理森林防火演練，動員機動救火隊及國家森林消防車支援，期盼共同守護離島林地。

澎湖3級離島的望安花嶼島，最近疑因民眾掃墓焚燒銀紙，引發滿山的銀合歡大火，在人力不足、水源缺乏下，全島公私總動員，但火勢仍燒了2天才獲得控制，空勤直升機也到場支援，偏鄉離島救火問題引起重視。

林業保育署屏東分署為因應全球氣候變遷所造成的自然災害，今天與澎湖縣政府消防局首度進行離島森林火災聯合演練，以提升森林火災的應變能力。

今天演訓選在龍門村附近的保安林，模擬發生森林火災時，森林護管員通報澎湖消防單位投入救火，由於林區道路狹窄，還自本島調運機動性強的國家森林消防車，穿梭林間、噴灑阻燃劑，有效阻絕火勢並適時進行滅火，過程逼真。

屏東分署長楊瑞芬表示，此次森林大火演練，首度和縣府消防局建立聯繫平台及合作的聯合救災模式，未來可擴大空勤隊相關單位一同加入立體空間的演練行列，提升救火效能，確保澎湖離島寶貴的森林資源。

澎湖縣政府消防局表示，此次森林火警演練，看到屏東分署不同的救火機具設備，讓人耳目一新，確實提升災害搶救統合作業模式及應變能力，未來可加強聯合救災模式，進而增強相互支援救災警量能。

屏東分署表示，澎湖地區計有20處保安林區，面積529公頃，考量業務需求，也在澎湖設立潮州工作站澎湖分站，來處理林業有關工作。（編輯：謝雅竹）1130331