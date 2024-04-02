高屏地區4天內2度現日暈 民眾爭相拍照

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）3月30日出現日暈奇景的高雄市、屏東縣今天上午11時許再度出現日暈，許多民眾把握機會拍照上傳社群網站臉書（Facebook）。

春日鄉公所表示，日暈就像小太陽外面有個大太陽，而春日的「春」字有「日」，「春日」就是兩個太陽，也被暱稱為兩個太陽的部落，公所人員趕緊把握機會，排排站在公所前與象徵春日的奇景拍照。

依交通部中央氣象署資料，暈是陽光或月光穿越懸浮在大氣中的冰晶，經折射或反射過程形成的光學現象。暈通常在太陽或月亮周圍出現，型態可是白色或彩色光環、光弧或光斑，如果是彩色光環，色彩是內紅外紫排列。

南瀛天文館表示，日暈常發生於大氣高層有卷雲，而低層晴朗無雲的日子。除環狀日暈，依太陽與觀測者角度，還可能出現幻日、光柱或幻日環等現象，但出現機率比日暈低。

南瀛天文館提醒民眾，觀看日暈時不要讓眼睛直視太陽，否則強烈陽光可能會造成眼球受損影響視力，建議適當用手遮住太陽或透過相機螢幕觀賞。（編輯：李明宗）1130402