新北金美國小附幼插秧趣 教育局：最佳食農教育

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市金美國小附幼「插秧季」日前舉行，師生與家長一起下田插秧，並春遊大地闖關，期待辛勤後的豐收。教育局今天表示，這是親手教導孩子珍惜與感恩的最佳食農教育。

金美國小校長邱華璋表示，每年春分過後，就是準備耕作時節，金美附設幼兒園插秧季於2日於清水環境教育基地舉行。地主阿甘姨、插秧老師黃文俊、郭枝旺等人示範後，家長大手牽小手帶著孩子插秧，以身體感受土地帶來的溫暖。

活動邀請金山區長劉昌松、手工肥皂江姓老闆、春雷環境學社等共同參與。附幼主任郭惠娟告訴中央社記者，插秧結束後，安排土地闖關遊戲，思考著孩子如何與土地有更多的連結，並收藏土地之美，成為春天最美的記憶。

郭惠娟說，幼童採集春天的小花，排出自己最喜歡的樣式。利用自種收割的米飯搭配香草製作飯糰，在野外餐桌插花布置，並感恩土地滋養，讓孩子們童年增加成長的養分與勇氣。

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金山區在地黃姓家長說，平時很少接觸土地，能與孩子一起下田，重新感受家鄉土地的美好，是不錯的經驗，也是對孩子最好的示範與教育。

市府教育局與校長邱華璋都說，金美附幼的土地課程今年是第8年，結合在地特色與季節素材，深耕土地並透過插秧讓孩子體驗種稻的辛勞，知道每天吃的米飯如何生長，期許孩子從食農教育的實作過程中學會珍惜與愛護。（編輯：李錫璋）1130405