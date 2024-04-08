伊斯蘭開齋節慶祝活動 中市清真寺4/14登場

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）迎接伊斯蘭信徒「開齋節」的到來，台中市政府將於14日在台中伊斯蘭清真寺舉辦「113年度伊斯蘭開齋節慶祝活動」，歡迎大家一起前來體驗穆斯林最熱鬧文化慶典。

今年伊斯蘭齋戒月即將來到尾聲，穆斯林將迎來一年中最重要的節日「開齋節」。為帶領民眾了解伊斯蘭文化內涵，台中市政府今天宣布，將於14日在台中伊斯蘭清真寺舉辦「113年度伊斯蘭開齋節慶祝活動」，現場除規劃伊斯蘭教義及文化導覽外，還有特色清真市集、表演及摸彩等活動。

台中市政府民政局長吳世瑋說明，伊斯蘭教是僅次於基督教的世界第2大宗教，全球伊斯蘭信徒（穆斯林）已超過19億人，約占總人口數的1/4，其中在台生活的穆斯林人口包含新住民、移工等人數達到30萬人以上，並逐年攀升。

吳世瑋指出，市府致力推廣多元文化政策，除關注外籍留學生求學、移工工作環境等各項福利措施，也盼透過宗教文化交流活動，讓大眾更加了解伊斯蘭文化，感受異國節慶的多元文化樣貌。

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民政局說明，今年伊斯蘭齋戒月（Ramadan）自3月12日起展開為期1個月的封齋，是穆斯林一年當中最珍視的時光，在平靜安和的氣氛中感受齋月的洗禮，並透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福，見面互道齋月快樂。

民政局表示，「開齋節」則是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，對穆斯林的重要性相當於華人的農曆新年節日，穆斯林將透過參加聚禮、盛裝走親訪友進行慶祝。（編輯：黃世雅）1130408