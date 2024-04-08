地震引發結構安全疑慮 高市60多處市場風險高

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高市藍綠議員今天質詢時關注閒置或廢棄市場結構安全問題，呼籲市府檢修評估。市府經發局市管處指出，鳳山區有3處市場有坍塌風險，全市則有60多處類似情形，將召開跨局處會議研商對策。

高市議會今天進行財經部門業務質詢，民進黨議員林智鴻質詢指出，很多廢棄市場除了有環境衛生問題，這次地震也震出結構安全問題，像東門市場就出現樓梯損壞坍塌，應思考到底還有多少市場需要檢討結構安全，看是要拆除或補救。

國民黨議員李雅靜質詢表示，廢棄市場要輔導退場或活化，否則會成環境髒亂的登革熱孳生源，及產生治安風險。這次東門市場震出結構問題，但市府卻連類似的廢棄市場數量都未確實掌握，據她所知，就有10多處未列冊掌握。

李雅靜說，這麼多廢氣或閒置市場沒列管到，如果市管處人力、經費不足，就應該盡快補足，以安全為優先考量，爭取預算維護管理，才能讓民眾安心。

經發局市場管理處長林永慶答詢表示，鳳一公有市場結構安全沒問題，鳳二公有市場已完成第一期耐震補強，正在施作第二期。

林永慶表示，目前鳳山區有榮祿、北門及東門等3處市場有結構安全疑慮，另外全市60多處市場有類似問題，會再請技師公會至現場評估判斷。

林永慶並指出，今天下午副市長林欽榮將召開跨局處會議協調，希望針對這些市場啟動專案，會同技師公會等進一步評估市場建物結構是否有安全疑慮。（編輯：黃世雅）1130408