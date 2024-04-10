侯友宜：對兒少性犯罪零容忍 不與捲入事件藝人合作

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天表示，市府對兒少性剝削、性侵害案件零容忍，嚴肅面對兒少事件，不允許類似事件發生。盼中央研議相關罰則是否從重量刑。市府也不會與捲入事件的藝人合作。

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，新北市議會民進黨黨團總召張維倩9日要求，市府未來不要再與黃子佼有任何合作，過去合作影片也應全面下架。

市長侯友宜今天主持市政會議後，接受媒體聯訪。媒體詢問對民進黨團要求的看法，以及對兒少性剝削罰則修法，是否有何建議給中央。

侯友宜說，包括性侵害、性剝削絕對零容忍，尤其，對兒少事件嚴肅面對，絕對不要有類似事件發生。對散布影片造成兒少傷害者，一定要嚴格追溯來源，重罰以遏止歪風。

至於影片的購買與擁有者，盼望中央政府要看待檢視現有法律是否量刑過低，研議是否要從重量刑。

黃子佼曾代言新北市政府的庇護工廠產品相關推廣公益活動，也曾連續8年主持新北市歡樂耶誕城演唱會。媒體詢問，藝人涉及性剝削等案例，將來是否列為市府代言活動的永久拒絕往來戶。

侯友宜說，兒少的任何性剝削、性侵害，新北市政府絕對不允許、一定是零容忍。

新聞局長張愛晶會後解釋，侯友宜回應內容的意思，就是永遠不會與捲入性侵害、性剝削的藝人，有任何代言市政府活動的合作計畫。（編輯：李錫璋）1130410