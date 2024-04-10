北市第2台雙層餐車上路 盼助攻觀光產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）首台雙層餐車上路2年後，台北市今天宣布推出第2台雙層餐車，副市長林奕華表示，隨著旅遊業逐漸復甦，相信餐車上路能產生外溢效應，幫助觀光產業再升級。

台北市觀傳局今天舉辦記者會，宣布台北市第2台雙層餐車上路。林弈華致詞表示，第1台雙層餐車在民國110年12月上路，當時遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衝擊非常大。

她說，如今觀光客開始回流，旅遊業逐漸復甦，再趁勢推出第2台提供視覺、味覺雙重饗宴的雙層餐車，相信能產生外溢效應，幫助產業再升級。

觀傳局長王秋冬接受媒體聯訪說明，除了法國巴黎、泰國曼谷、日本東京及大阪，全球僅台灣台北有雙層餐車，所以第1台餐車上路後，至今吸引約3.9萬人體驗，其中約3成是外國遊客，極具觀光潛力。

王秋冬指出，第2台餐車配合新的餐季在今天上線，用餐時間約1.5小時，全部採用線上預約制，另外車上目前沒有盥洗設施，所以提醒遊客上車前先上廁所。

對於未來是否會推出不同路線的餐車，王秋冬說，這是努力的方向，透過路線變化來吸引觀光客。

觀傳局介紹，新餐季的菜單由晶華酒店打造，午餐能品嚐到晶華「冠軍牛肉麵」，下午茶則是精緻法式甜點，晚餐再提供主廚設計星級饗宴，餐費從新台幣1100元到1950元不等。（編輯：張銘坤）1130410