曾辦國營代考舞弊案 雄檢檢察官換跑道轉任律師

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）前高雄地檢署檢察官范家振曾破獲國營代考舞弊集團，近來為兼顧照顧家庭轉任律師，並認為已在公職服務15年，人生下半場想藉由司法經驗轉換跑道，體驗不同職場生活。

范家振為司法官50期，曾在屏東、高雄地檢署負責毒品、民生、重大刑案、公訴、黑金等專組，也曾在法務部廉政署南調組擔任駐署檢察官3年，並獲得過行政院模範公務人員獎項，因此被總統蔡英文接見。

范家振今天接受中央社記者採訪表示，自己提出辭呈，主要是受「破框能力」書中提到的一段話啟發，「人總樂於去做自己擅長的事，於是就會一直去做。這樣的循環雖能讓我們獲取大量專業經驗，卻也容易誘使我們受限於專業框架，落入能力陷阱」。

在看到這段話後，他因此開始思考從受訓到分發，服務公職近15年。人生下半場才想藉由累積的司法經驗，離開公職轉換跑道，體驗不同職場生活。

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擔任南調組駐署檢察官期間，范家振帶領廉政官團隊辦案成績斐然，不僅曾偵辦7件重大肅貪案件，聲押獲准率百分之百，後續也均被法官判決有罪，有罪率達百分之百。

此外，他還偵辦史上最大國營代考舞弊集團，查獲不法所得新台幣5358萬元，起訴及緩起訴人數共52人，目前一、二審均經判決有罪；另還偵辦阿爾巴尼亞跨境電信詐騙集團，起訴被告15人、被害人數145人、詐騙金額達2億122萬元。（編輯：黃世雅）1130411