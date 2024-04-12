淡水河八里渡船擱淺 新北：查明原因釐清責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北交通局今天表示，船舶擱淺恐造成翻船、危及生命安全，絕不容輕忽。藍色公路八里、淡水間渡船擱淺事件，首應儘速查明原因並釐清責任，檢討精進應變計畫，確保乘客安全。

新北市行駛淡水與八里間的渡船，10日擱淺八里區沙洲，51名旅客於當晚由消防與海巡全數救援上岸。

交通局今天發布新聞表示，順風航業曾反映淡水河淤積無法直線航行，交通局依該公司提送安全航線與行駛需求，每年補助逾新台幣300萬元，讓業者繞行安全水域，減輕業者成本負擔、穩定票價。

交通局說，新北市藍色公路載客營業由市府管理，航運業者申請航線的基本職責，要先確認航行不能有安全疑慮，如因受淤積影響航行安全，應即調整航線或停航。

交通局表示，八里渡船擱淺事件，應儘速查明原因並釐清責任，以保障民眾安全；精進改善作為是目前主要方向，長遠計畫則是提升碼頭及航道環境，增進船舶航行安全。

交通局說，淡水河疏濬是經濟部水利署的職責；交通部航港局於111年推動「交通船碼頭整體發展建設計畫」，補助各縣市檢討河岸設施及航行安全；新北原配合淡江大橋通車，計劃重建淡水河口各船運碼頭、整理航道，以活化觀光。

交通局說，當時提報爭取新台幣5.8億元補助，行政院今年1月核定研究經費990萬元，先評估研究「八里客船碼頭週邊水域與航道淤積原因」。市府計劃113年、114年執行2年研究計畫，結案後，再向中央提報經費需求與分工建議。（編輯：李錫璋）1130412