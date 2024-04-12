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馬祖人際關係緊密 詐騙集團踢鐵板

2024/4/12 18:50
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（中央社記者潘欣彤連江12日電）馬祖人際關係緊密，讓詐騙集團也踢到鐵板。有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地址竟為特產店與知名民宿，讓謊言不攻自破。

有馬祖居民告訴中央社記者，在社群網站臉書（Facebook）看到「南竿按摩個人工作室」貼文，宣稱提供按摩紓壓服務，還有工作室，強調「本人服務自接自約」且附上照片。朋友出於好奇，加對方通訊軟體詢問細節，對方回覆的工作室地址一看竟是特產店，追問後對方再改口住民宿，隨即發現是詐騙。

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這名馬祖居民說，馬祖地方小，居民間就算不認識，稍打聽就能找到共同朋友，一看對方提供地址，馬上就知道是誰經營的特產店，就算改口說住民宿，經營者更是在地知名人士，一通電話就知發文者是否為住客，相同手法在其他地方可能行得通，但要騙到馬祖人，可能性微乎其微。

連江縣警察局刑事警察隊長薛昇旭今天表示，有聽過轄區警員提起這件事，但目前未接獲相關報案。馬祖地方小，民眾查證相對容易、很難被騙，但不熟悉地緣關係的軍人等可能成為目標，只要是在臉書或社群網站Instagram（IG）上希望加通訊軟體，詐騙可能性相當高，仍須特別提高警覺。（編輯：李明宗）1130412

#馬祖
#馬祖人
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