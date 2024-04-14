嘉義爆炸巨響引議論 空軍指恐是山區戰機爬升音爆聲

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（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣市不少民眾今天上午聽到巨大爆炸聲響，就連阿里山地區也有民眾聽到，引網友議論；嘉義空軍基地表示，上午在山區有進行單機訓練，可能是戰鬥機爬升音爆聲。

嘉義地區民眾在上午9時51分左右，多有聽到巨大爆炸聲響，就有民眾上網詢問「是什麼聲音啊，阿里山半山腰也聽得到」、「碰一聲，窗戶都震動了」，網路議論紛紛，就有網友研判是戰鬥機音爆聲。

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嘉義空軍基地F-16V戰機曾於民國110年12月下旬進行飛行訓練時，因低空飛過嘉義縣水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，讓村民驚嚇不已；當時村民感受到房子劇烈搖晃，紛紛嚇到跑出屋外，抬頭一看，只見空軍F-16V戰機低空飛過，機身兩側還冒出兩條白色煙霧。

嘉義空軍基地指出，空軍飛行訓練大都以沿海地區為主，若海上有其他航機在飛行，訓練才會改在山區進行；今天上午有在山區進行單機訓練飛行，民眾所聽到的巨大聲響，有可能是戰鬥機爬升時所產生音爆聲。（編輯：陳仁華）1130414