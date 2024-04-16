「兩棲天堂路」護蟹引發道安疑慮 立委籲設護欄

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）墾丁台26線「陸蟹廊道」在道路兩旁放置尖銳珊瑚礁岩塊營造棲地，卻引起用路人對道安疑慮，被稱是「兩棲天堂路」，立委徐富癸與相關單位會勘，籲增設護欄讓「人蟹均安」。

民進黨立委徐富癸發布新聞稿指出，接獲民眾反映，有居民騎車經過看到道路兩旁放置尖銳珊瑚礁岩塊，驚呼是「兩棲天堂路」，騎車碰撞翻落時恐有安全疑慮，今天召集南區養護工程分局、墾丁國家公園管理處、屏東縣政府警察局交通隊勘查。

徐富癸表示，讚許公路局創新護蟹、生態保育的精神，但也擔心用路人發生危險，盼能兼顧道路安全，讓「人蟹均安」，要求增設阻隔設施如景觀型護欄等，既可分隔道路及路廊，又達成醒目提示效果，提醒用路人所經路段為陸蟹保育區。

公路局楓港工務段表示，預計會做臨時性區隔及覆土植草，以漂流木作低欄杆，區隔道路與「陸蟹廊道」，後續再與專家學者研究，兼顧道路安全及生態保育。

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每年農曆6月至8月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，因車輛往來頻繁，抱卵母蟹常在橫跨馬路往海岸奔走中慘遭輾壓，為提供陸蟹安全的路，公路總局在民國112年打造全台首處連續型陸蟹廊道，讓母蟹能順利降海釋卵。

廊道工程由屏東縣政府團隊與公路總局第三區養護工程處、墾丁國家公園管理處、陸蟹專家及當地NGO團體攜手合作，在香蕉灣漁港陸蟹廊道上建設36個箱涵、12個圓型管涵，總長度為500公尺；另外，風吹砂陸蟹廊道則建設了136個圓型管涵，總長度達420公尺。（編輯：郭諭儒）1130416