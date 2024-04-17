北市查6間藏壽司分店 松江南京、信義ATT等3店衛生不合格

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）北市衛生局表示，藏壽司被通報多起疑似食物中毒，已清查北市6家分店，中山南西店、松江南京店及信義ATT店不合格，現場查到病媒、食材放地面等缺失，要求業者限期改正。

北市衛生局今以新聞稿表示，近期亞洲藏壽司股份有限公司多家分店陸續通報多起疑似食品中毒案件，特針對北市6家藏壽司分店，依據食品良好衛生規範準則查核。

其中3家分店（台北館前店、微風松高店、南港Citylink店）尚符合規定，另外3家分店（中山南西店、松江南京店及信義ATT店）現場查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置於地面等缺失，命業者限期改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市衛生局呼籲消費者不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，另挑選生鮮食品時應選擇有良好信譽的商家外，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度。（編輯：吳協昌）1130417