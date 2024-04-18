雲朵阿Q現身林口 全家攜手齊柏林基金會守護環境

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（中央社記者楊侃儒新北18日電）看見．齊柏林基金會與全家便利商店合作推廣環境教育，今天進一步結合藝術家Alan Hong，讓藝術裝置雲朵阿Q飛上林口店鋪，期盼傳達守護環境訊息。

看見．齊柏林基金會今天下午在新北市林口全家店鋪前舉行「一塊」守護環境記者會，董事長歐晉德說，基金會致力提升民眾對環境保護的意識，前幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，基金會走得比較艱辛，感謝全家便利商店幫助，透過零錢捐活動，得以持續推廣環境教育。

視覺藝術家Alan Hong接受中央社記者採訪時表示，創作雲朵阿Q的想法跟基金會理念相符，希望透過高處視角，讓民眾看到不一樣的街景角度，讓人們進而思考及探討對地景的關心。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺說，環境保護應該落實日常生活，2020年起和基金會共同推動環境教育公益計畫，邀請消費者透過店鋪零錢捐、手機App捐款、FamiPort小額捐方式支持環境教育。

全家便利商店表示，大型藝術裝置展出雲朵阿Q會在林口文義店展出到4月28日，現場拍照打卡可獲得限量珍藏版明信片。（編輯：蕭博文）1130418