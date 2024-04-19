留住公教人才 黃建賓籲花東全劃為偏鄉提高加給

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）國民黨台東縣籍立法委員黃建賓表示，花東面臨地域加給制度不均，相鄰地區公教人員薪資出現差異，呼籲中央將花東行政區全劃為偏鄉並提高薪資加給，留住公教人才。

黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，黃建賓一早於立院國是論壇中表示，台東縣面臨嚴峻的同工不同酬問題，由於地域加給制度的不均，公教人員在相鄰地區的薪資待遇出現明顯差異。

他舉例，台東縣消防局關山大隊海端消防分隊和關山戶政事務所海端辦公室僅一路之隔，但路的一邊是平地鄉、一邊是山地鄉，因行政區劃分的不同，年薪資相差達新台幣3萬元，顯示出制度設計的不合理性。

黃建賓說，這種加給政策的分歧不僅限於台東，花東整體也遭受類似問題。許多教育和公務機構，如賓茂國中、賓茂國小以及海端國小等，均受此政策影響。目前的制度似乎無法有效吸引或留住人才，尤其是在偏遠地區。

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他呼籲中央應將整個花東視為偏遠地區，並提高偏鄉及離島的地域加給。這樣的改革旨在減少地區間的不公平現象，並增加吸引公務及教職人員的誘因。

黃建賓進一步表示，由於年金改革後公教人員的離職率激增至22.8%，花東地區的公務機構和學校承受了更大的工作壓力。在資源匱乏且交通不便的情況下，地區公務員和學校教職工作負擔沉重，行政效率和民眾的生活品質皆受到影響。（編輯：謝雅竹）1130419