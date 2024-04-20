時尚品牌攜手顏振發 南美館7樓高藝術牆吸睛

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（中央社記者張榮祥台南20日電）「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」前進台南，今天在台南市美術館1館登場，這場展演是南美館場租專案，時尚品牌GUCCI更找來電影看板手繪大師顏振發協作打造場外7樓高藝術牆，非常吸睛。

繼2020年台北市永康街GUCCI Art Wall繪製後，GUCCI再度攜手顏振發及台灣藝術家蔡濰任共同協作，4月4日起在南美館1館外南門路上打造7樓高藝術牆，16日完成，連台南市長黃偉哲也在臉書（Facebook）推播這個消息。

南美館今天告訴中央社記者，顏振發、蔡濰任聯手打造的這面藝術牆，也是「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」的一環，在原本沒任何圖案的牆面，換上構圖簡潔但相當具設計感外觀，非常引人注目，尤其是牆面QR code是真的可掃描使用。

南美館指出，顏振發與蔡濰任團隊進駐作業，細分牆面為若干小格，精密丈量打草稿後逐一上色，與手繪電影看板手法完全相同，但難度更高。顏振發雖曾和GUCCI合作手繪藝術牆，但這次面積是上次4倍，「放大」顏振發手繪電影看板實力，如此製作巨型藝術牆，真的挑戰很大。

「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」是台南市美術館場租專案，展演日期是4月20日至6月30日，僅提供LINE線上預約制，每個帳戶只限預約1次，不開放現場排隊。

GUCCI新聞稿指出，這次在南美館展演有3大亮點，分別是全台史上最大手繪巨幅藝術牆、全新VR虛擬實境裝置體驗區、義式摩登時裝及米蘭藝術美學，將時尚賦予藝術全新樣貌。（編輯：謝雅竹）1130420