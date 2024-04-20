嘉市城隍廟為發展廟務標地 每坪116萬創區域新高

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（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）嘉義市府日前代為標售日治時期「祭祀公業羅興喬」名下2筆緊鄰城隍廟商業用地，廟方為發展廟務，以4035萬3500元標得毗鄰廟埕的土地，換算每坪116萬元，創區域交易價新高。

嘉義市民政處長林家緯今天告訴中央社記者，日治時期「祭祀公業羅興喬」至今無管理人，派下成員及繼承權人也不明，依祭祀公業條例2009年公告，「祭祀公業羅興喬」無人出面處理，內政部要求依法代為公告標售，標售所得金額提存基金，公告15年內「祭祀公業羅興喬」無人出面出具證明領取，標售金額歸公。

民政處標售的「祭祀公業羅興喬」2筆土地毗鄰城隍廟埕，經專業估價師估價，並由審議會決議，最後的地價金額。其中1筆47.795坪，標售底價新台幣1851萬4440元，得標價1945萬2565元，換算每坪40萬7000元，由城隍廟標得。

另1筆毗鄰廟埕34.7875坪，標售底價1347萬5700元，城隍廟以4035萬3500元標得，換算每坪116萬元。

嘉義市地政處長陳光興指出，城隍廟周邊屬房市不動產的蛋黃區，近年來交易案很少，此次每坪116萬元，創這區交易價新高，主要原因除標售土地稀有特殊性，且毗鄰城隍廟，廟方以高價標土地應有廟務發展需求。

城隍廟說，標得的土地緊鄰城隍廟埕，為因應未來整體發展，規畫宗教文物館等用途。

無黨籍嘉義市議員孫貫志指出，緊鄰吳鳳北路、城隍廟的空地每坪70萬元，城隍廟以高價標得土地屬於特殊案例。（編輯：郭諭儒）1130420