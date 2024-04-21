廢木櫃抽屜藏現金逾4萬 中市環保局報警尋失主

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市環保局清潔隊員日前在拆解民眾丟棄的廢木櫃時，在抽屜發現一包紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺10本，經報警協尋找到失主是名獨居長者，委託鄰居代為領回。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，環保局北屯區清潔隊員謝雅妮拆解廢棄家具時，從民眾丟棄廢木櫃抽屜發現藏有一包紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺10本，立即送到警察局，歷經9日終於連絡上失主；失主為獨居長者，委託鄰居代為領回，並感謝清潔人員拾金不昧。

謝雅妮表示，她擔任清潔隊員年資將近5年，日前拆解廢棄家具時，看到一組木製抽屜有一包紙袋；打開一看果然是現金與存摺，於是立刻通報班長，並送往台中市警察局第五分局水湳派出所備案，經分駐所員警清點紙袋內裝有46張千元鈔與10本作廢存摺，終於物歸原主，對於工作還能兼做善事，她感到非常開心。

環保局北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，北屯區每月家戶登記預約清運巨大家具（如桌椅、沙發、櫃子等）約850人；為減輕垃圾焚化爐的負擔，北屯區清潔隊將廢棄巨大家具加強分類，堪用家具送至環保局寶之林廢棄家具再生中心再利用。

至於不堪使用的家具，宋寶瑞說，則暫置區隊，將金屬零件拆除後，廢木材送至環保局文山綠資材中心，並破碎為木屑供民眾領用。有時清潔隊須人工以拆解廢棄家具，時而不慎割傷或是中暑，十分辛苦。

環保局長陳宏益表示，清潔隊員經常在執行勤務中拾獲民眾遺留在路邊、廢棄家具或回收紙箱內的財物，拾獲內容五花八門，包括手機、皮夾、鑰匙、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等。如遇到民眾誤丟貴重物品或現金的情形，清潔隊員將主動向警方報案並通報環保局政風單位，也呼籲民眾，丟棄物品前，請再次檢視並落實資源回收及垃圾分類。（編輯：黃世雅）1130421