台南強化廢棄物清理 嚴懲非法廠商3年移送76件

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）多名議員在議會質詢時關心台南市廢棄物傾倒問題，市府環保局回應指出，除了增加去化管道、積極推動「廢轉能」因應，針對非法廠商嚴懲重罰，近3年已移送76件至地檢署。

台南市政府環保局今天新聞稿指出，廢棄物去化量能不足是全國性問題，依據環境部資料，111年全台一般垃圾和事業廢棄物總量達3241萬公噸，但現有焚化爐每年去化量僅650萬公噸，造成各地出現廢棄物非法棄置問題。

環保局指出，為增加事業廢棄物去化管道，台南市推動廢棄物轉為固體再生燃料（SRF），將廢塑膠、廢橡膠、廢木材等適燃性的廢棄物轉為能源，取代石化燃料，目前全市已有4家SRF製造廠及3家SRF使用廠，統計去年共產生4萬1000噸的SRF，將廢轉能。

環保局指出，有關非法棄置案件，經公私協力及環檢警結盟共同努力下，新增場址已由109年的137件減少至112年的52件，顯見防堵有成效；而109年至113年3月共解列312件，清理超過21萬公噸廢棄物，改善活化土地面積達241公頃。

環保局指出，目前南市棄置場址共列管152處，環保局除強力要求行為人或地主在最短時間內清除完畢，110到113年間更陸續移送地檢署偵辦76件。

環保局指出，市府並成立跨域、跨局處廢棄物非法棄置小組，攜手中央權責單位杜絕北廢南送問題，結合環檢警強力取締，也增加廢棄物去化管道，導入電子圍籬等科技全力防堵。（編輯：郭諭儒）1130423