黃偉哲帶隊行銷 台南農特產登新加坡食品展

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）2024新加坡國際食品展（FHA 2024）今天開幕，台南市長黃偉哲率領5家企業及市府農業局、觀旅局聯合展示超過50項精選產品，希望為台南農特產開創新加坡行銷通路。

台南市政府新聞稿指出，新加坡貿工部暨文化、社區及青年部政務部長劉燕玲出席視察開展，經過台灣館時，黃偉哲向劉燕玲展示有噴印台南市徽及新加坡國徽的蘭花，還有台南六甲出產的火鶴花等特產。

台南市政府提供資料指出，台南市今年參加新加坡國際食品展，以台南400、鳳梨旺來勾勒展區主視覺，參展品項包括冷凍鮮果、鮮果汁、芒果乾、虱目魚粥、花枝排、藥膳白蝦、醬香黃金鯧等加工品，農業局聯合攤位則展示各區嚴選農產，以及台南在地鮮果。

市府指出，觀旅局以台南在地11個品牌伴手禮結合台南400佈置展桌，現場備有多樣試吃小點、台南觀光資訊及米其林美食店家摺頁供參觀民眾索取。

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市府指出，新加坡國際食品展是亞洲最大食品及飲料展覽會之一，吸引來自世界各地參展商和買家，此次台南參展除了地方精英農漁企業，黃偉哲更邀請兩家餐廳主廚一同前往，運用本次參與出展業者產品，搭配台南鳳梨製作特色料理供參展者品嚐。

市府指出，展出攤位充分展現出台南特色物產及加工食品豐富與多元，展期提供買主試吃，期望由此次食品界盛會加強與國際買家連結，拓展更廣闊外銷通路。（編輯：謝雅竹）1130423