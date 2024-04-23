海洋保育法草案公聽會 澎湖漁民憂作業限縮反對

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（中央社澎湖縣23日電）海洋委員會海洋保育署推動「海洋保育法」，今天在澎湖區漁會舉辦公聽會。漁會團體與漁民代表皆持反對意見，要求暫緩立法，以免限縮漁民作業海域影響生計；保育團體則表達支持。

海洋保育署「海洋保育法」草案公聽會，今天在澎湖區漁會第3漁大禮堂舉行，由海保署長黃向文說明，與會者包括澎湖縣政府、全國漁會、縣議員、澎湖區漁會、澎湖近海漁業發展協會與保育團體及漁民代表100餘人。

全國漁會、澎湖漁會、漁民等代表皆表達反對意見指出，不要先射箭再畫靶地設置保育區，以目前全台劃定有69處海洋保護區，澎湖海域就有10處，其中有3處在海上，還不包括澎湖縣政府所劃定的22處禁漁區，以及未來澎湖南北海域的離岸風電，海域幾乎都劃保育區，剝奪漁民生存權。

漁會等團體表示，中央在制定海洋保育法，可朝現有劃定的禁漁區海域來進行棲地復育，就可讓漁源不絕。有漁民表示，海洋資源枯竭，不能歸咎於漁民身上，而是氣候變遷與海洋變化所造成，這有賴政府與民間等各單位共同來維護。

不過，與會的保育團體則支持有海洋有保育，就會有成果，「永遠都有魚抓」。

行政院會今年2月通過海洋保育法草案，包括有保護海洋生態環境、整合海洋保護區與保育海洋生物多樣性3大目標，全國將舉辦5場草案公聽說明會，日前已分別在高雄和彰化舉行。（編輯：謝雅竹）1130423