更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南正副議長選舉涉賄案 邱莉莉等10被告均無罪
首頁 / 地方

屏東黑鮪魚文化觀光季 5/4海洋音樂會揭序幕

2024/4/29 15:02（4/29 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東黑鮪魚文化觀光季即將開跑，6月8日晚間將在東港鎮東隆宮前舉辦「美食推廣宴」，限量100桌，1桌新台幣4990元，運用在地食材，有10道復古口味辦桌菜餚。圖為往年活動情形。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月29日
屏東黑鮪魚文化觀光季即將開跑，6月8日晚間將在東港鎮東隆宮前舉辦「美食推廣宴」，限量100桌，1桌新台幣4990元，運用在地食材，有10道復古口味辦桌菜餚。圖為往年活動情形。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東黑鮪魚文化觀光季即將開跑，屏東縣政府將在5月4日辦理海洋音樂會揭序幕，邀請多名歌手輪番演出，並在5至7月間推出東港鎮東隆宮前「美食推廣宴」等一系列活動。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季由5月4日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，邀請歌手羅時豐、朱海君、邱鋒澤、陳零九、草屯囡仔、林美秀等國台語唱將一同尬歌。

傳國處今天新聞稿指出，今年新增「海洋市集」，5月25、26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結多元攤商品牌，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創等，並規劃海洋風格打卡區以及休憩區、表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動，邀請大家一起吹風、看海、逛市集。

傳國處說，今年同樣有開放報名即秒殺的活動「美食推廣宴」，6月8日晚間6時在東隆宮廣場辦理，限量100桌、1桌新台幣4990元，運用在地食材，有10道復古口味辦桌菜餚，搭配紅寶石歌廳秀，邀請實力唱將黃妃、許富凱、郭忠祐現場演唱。

屏東縣政府將在東港鎮光復路「海產街」佈置日式燈籠營造黑鮪魚文化觀光季慶典氛圍，並在在朝隆路、進德大橋、豐漁橋、東隆街及延平路佈置璀璨燈光、打造熱鬧氣氛。

黑鮪魚文化觀光季自2001年開辦以來已邁入第24年，2011年起結合農漁、保育及觀光產業，轉型為涵蓋「觀光休閒、文化創意、輕鬆慢活、生態保育」活動。（編輯：黃世雅）1130429

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22