屏東黑鮪魚文化觀光季 5/4海洋音樂會揭序幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東黑鮪魚文化觀光季即將開跑，屏東縣政府將在5月4日辦理海洋音樂會揭序幕，邀請多名歌手輪番演出，並在5至7月間推出東港鎮東隆宮前「美食推廣宴」等一系列活動。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季由5月4日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，邀請歌手羅時豐、朱海君、邱鋒澤、陳零九、草屯囡仔、林美秀等國台語唱將一同尬歌。

傳國處今天新聞稿指出，今年新增「海洋市集」，5月25、26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結多元攤商品牌，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創等，並規劃海洋風格打卡區以及休憩區、表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動，邀請大家一起吹風、看海、逛市集。

傳國處說，今年同樣有開放報名即秒殺的活動「美食推廣宴」，6月8日晚間6時在東隆宮廣場辦理，限量100桌、1桌新台幣4990元，運用在地食材，有10道復古口味辦桌菜餚，搭配紅寶石歌廳秀，邀請實力唱將黃妃、許富凱、郭忠祐現場演唱。

屏東縣政府將在東港鎮光復路「海產街」佈置日式燈籠營造黑鮪魚文化觀光季慶典氛圍，並在在朝隆路、進德大橋、豐漁橋、東隆街及延平路佈置璀璨燈光、打造熱鬧氣氛。

黑鮪魚文化觀光季自2001年開辦以來已邁入第24年，2011年起結合農漁、保育及觀光產業，轉型為涵蓋「觀光休閒、文化創意、輕鬆慢活、生態保育」活動。（編輯：黃世雅）1130429