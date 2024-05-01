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嘉縣山區螢火蟲大爆發 5月親子共遊贈好禮

2024/5/1 16:01（5/1 16:34 更新）
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嘉義縣文觀局1日指出，嘉義山區近年復育螢火蟲有成，螢火蟲密度高，近日更是大爆發，阿里山鄉鄒族部落螢光點點，美景引人入勝。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月1日
嘉義縣文觀局1日指出，嘉義山區近年復育螢火蟲有成，螢火蟲密度高，近日更是大爆發，阿里山鄉鄒族部落螢光點點，美景引人入勝。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月1日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉縣山區近日螢火蟲大爆發，鄒族部落推出多種旅遊行程吸引親子共遊，文化觀光局加碼推出「5月限定親子賞螢贈好禮活動」，送限定賞螢氣球、親子賞螢包。。

文觀局今天發布新聞說，嘉義縣山區近年復育螢火蟲有成，螢火蟲密度高，5月到嘉義賞螢，在指定餐飲店家消費打卡，可獲得限定賞螢氣球。週四親子入住指定合法旅宿，12歲以下孩童可獲得親子賞螢包一份，包含旅行收納袋、兒童牙刷及賞螢季限定螢光貼紙，數量有限送完為止。

此外，阿里山鄉鄒族部落推出多種旅遊行程，歡迎來玩。擁有「藍色部落」美名的里佳部落，可在曠野中享用原民風味餐，同時觀星及賞螢；樂野部落白天可先遊迷糊步道欣賞竹林美景、品嚐高山咖啡。

有「山豬部落」之稱的來吉部落，除了享用山豬套餐，還能DIY「手磨山豬」，將可愛小山豬帶回家；茶山部落則推出獵人體驗活動，讓遊客化身鄒族獵人體驗無痕狩獵以及「天神取火」儀式。

文觀局表示，民眾可加入「慢遊嘉義」官方Line@（@chiayitravel），即時掌握螢火蟲季相關活動，獲得最新賞螢點、餐飲及住宿資訊；更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁或Instagram查詢。（編輯：黃世雅）1130501

賞螢季到來，嘉義縣山區近日螢火蟲大爆發，縣府文化觀光局推廣賞螢行程，1日宣布推出「5月限定親子賞螢贈好禮活動」，符合條件者可獲得限定賞螢氣球、親子賞螢包（圖）。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月1日
賞螢季到來，嘉義縣山區近日螢火蟲大爆發，縣府文化觀光局推廣賞螢行程，1日宣布推出「5月限定親子賞螢贈好禮活動」，符合條件者可獲得限定賞螢氣球、親子賞螢包（圖）。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月1日
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