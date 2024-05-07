基隆青年電動機車3.0 估不限廠牌最高補助6萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，已有逾7200人申請，基隆市長謝國樑今天說，目標7月1日推出3.0方案，不限廠牌包括Gogoro在內，可自行挑選車款，最高補助6萬元。

謝國樑中午出席暖暖高中草皮球場完工啟用受訪表示，市府針對電動機車2.0方案大幅度補助電池月資費，申請者可選擇最低電池月資費0元，而3.0方案純粹針對車體一次性補助，申請者須自付電池月資費，但可不限廠牌包括Gogoro在內，任由民眾自行挑選車款。

他指出，預計會有部分申請者購買包括Gogoro在內等喜好的電動機車廠牌，市府也樂觀其成。市府目標追加預算通過後，7月1日推出3.0方案供民眾申請，預計每輛電動機車補助金額應該會在新台幣5萬元以上、6萬元以內，最高額度也許會在6萬元。

謝國樑表示，民眾對於電動機車使用習慣不同，每月騎乘的里程數也不同，願意負擔的電池月資費金額也不同，歡迎大家自行選擇，但「如果你問我，我個人還是蠻喜歡2.0方案」，因為2.0方案有針對電池月資費部分實質補貼，市府也會持續針對2.0方案納入更多的電動機車品牌及車型。

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基隆市府去年10月起受理申請公益電動機車補助，但申請不如預期，市府3月公布2.0方案申請條件再放寬，汰舊改為非必要條件，沒有舊車也可申請；若想要汰舊換新，另有1萬元獎勵金；申請者也從原來民國78年到92年出生市民，改為68年至93年都可申請。

基隆市環保局指出，過去申請者還必須連續5年且每年須完成4小時以上公益服務時數，2.0方案也改為鼓勵性質。在2.0方案中，有電池月資費還從499元降為0元，或是將電池租賃方案從699元降為0元，希望減輕民眾負擔。（編輯：戴光育）1130507