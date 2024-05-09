屏東打造高齡友善共生 啟動長照生力軍交流平台

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東邁入超高齡社會，為培育年輕學生投入長照行列，打造高齡有善共生生活圈，串聯大專院校及長照機構，成立「長照生力軍產官學交流平台」，強化三方合作，穩健長照體系。

「長照生力軍產官學交流平台」啟動記者會，今天在縣府大廳舉辦，屏東縣長周春米、國立屏東科技大學校長張金龍、國立屏東大學校長陳永森、部立屏東醫院長李懿倫、南區老人之家主任許慧麗、屏東縣長期照護發展協會理事長廖士昌等人均出席。

周春米會中表示，人口老化長照是全球普遍問題，縣府扮演媒合角色，串聯縣內5所大專院校及390家長照特約機構，跨產官學協力合作，以實習場域結合、業界參訪鏈結、業界講師媒合、在地就業留才及照護品質提升等5個方向，提升學子投入長照服務工作意願。

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周春米說，屏東65歲以上老年人口比率已突破20%，邁入超高齡社會，縣府去年成立長照處，將長照往更全面的方向邁進，因此長照人才培育顯得非常重要，感謝5所大專院校，成為人才的搖籃，希望長照不只是照顧長輩，更能成為屏東另一個新的產業亮點。

長照處長陳桂敏指出，縣府從在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧及民眾有感宣導等6大重點方向投入規劃政策推動。交流平台的啟動由縣府扮演媒合角色，提供學校所需長照實習場域，並進入課堂講習長照實務經驗等，促進產學合作模式，養成長照產業生力軍。（編輯：黃世雅）1130509