防瓦斯氣爆等狀況 竹瓦續推裝微電腦瓦斯表

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）竹縣1棟大樓去年因瓦斯外洩氣爆，國民黨竹縣議員陳凱榮今天表示，為防止瓦斯氣爆等狀況，應加強宣導裝設微電腦瓦斯表，新竹瓦斯公司說，續推廣，裝設率年底前可提升至50%。

新竹縣議會第20屆第3次定期會，陳凱榮進行總質詢表示，為提升瓦斯用戶安全，新竹瓦斯公司應加強宣導為瓦斯用戶裝設微電腦瓦斯表，因微電腦瓦斯表有自動遮斷功能，發生狀況可發揮作用。

陳凱榮說，微電腦瓦斯表是免費安裝服務，但每月基本費增加新台幣40元，可能會影響民眾意願，但經換算每天僅增加1.33元，即可加強用戶安全，瓦斯公司應加強宣導，提升換裝率。

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新竹瓦斯公司總經理邱世昌回應，目前裝設微電腦瓦斯表戶數比例為44.81%，過去1年來已提升10%，瓦斯公司持續推廣宣導中，預估今年底前裝設微電腦瓦斯表裝置率可以提升到50%。

縣長楊文科表示，微電腦瓦斯表會於漏氣、過時、地震超過5級都會自動遮斷，可保障民眾安全，微電腦瓦斯表為免費安裝，基本費雖增加，但也加強保障，會要求相關單位加強宣導。（編輯：方沛清）1130509