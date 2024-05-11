向花椰菜造型說再見 彰化爆紅「安全帽樹」回來了

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）彰化縣埔鹽鄉「安全帽樹」曾在2021年爆紅，隔年縣府基於行車安全，修剪成「花椰菜樹」，時隔2年長回安全帽樣貌，近日又開始吸引不少民眾來拍照。

埔鹽鄉員鹿路三段路旁有1棵高約3層樓高的老榕樹，遊客於2021年底行經發現側面形似安全帽，拍照上傳網路引發熱議，爆紅成打卡熱點。

不過，隔年初縣府基於行車安全，修剪榕樹垂落樹枝，有網友對剪完變成「花椰菜樹」感到惋惜，有人則覺得可愛，民眾對於這棵樹的討論度逐漸降低。

位在安全帽樹旁的五金行業者告訴中央社記者，他住在當地數十年，對榕樹樣貌習以為常，看人家拍照在網路討論，他才發現真的頗像安全帽。榕樹位在馬路面有「缺角」，是因上方枝葉長年被大型車輛「削過」，非人為修剪。

埔鹽鄉永平村長施金章今天表示，榕樹枝葉慢慢長出來，目前與大型車輛高度仍有一段距離，安全帽樹成為熱門打卡地點，可以活絡村莊，歡迎大家來拍照，但提醒民眾須注意來往車輛與自身安全。（編輯：郭諭儒）1130511