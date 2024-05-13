新北猴硐貓橋14日起封閉修繕 往返貓村改走便橋

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）維繫新北瑞芳猴硐貓村對外聯絡道的「貓橋」，因鏽蝕及脫落，14日起封橋修繕，預計10月底開放通行；市府觀旅局今天表示，完工後將更安全，施工期間請改走貓橋旁臨時便橋。

觀光旅遊局表示，「貓橋」是猴硐火車站陸橋，也是瑞芳區光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道；市府於民國102年改建為造型獨特、全國第1座人貓共用的「貓橋」，貓頭在園區願景館端，有兩隻耳朵；貓尾在猴硐貓村端，為猴硐地區增添觀光特色。

觀旅局表示，貓橋內不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台，也參考居民建議，融入當地煤礦及隧道意象。

貓橋啟用至今已逾10年，受當地氣候潮濕影響，部分構件鏽蝕及脫落。觀旅局官員告訴中央社記者，考量居民及遊客通行安全，14日起將封橋修繕，補強橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板，並將構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台。

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觀旅局指出，更新後的「貓橋」將更安全穩固、防水性更佳，提供遊客更舒適友善行走空間；因修繕工程在台鐵鐵路軌道上方施工，為不影響火車通行及遵守台鐵安全規範，每天僅能在凌晨施工4個小時。

觀旅局說明，修繕後的貓橋，預計今年10月底開放通行，在封橋施工過渡期，居民及遊客可使用貓橋旁臨時便橋；便橋兩側採自然通風並保留觀景網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並以無階梯式友善通行空間，周邊有相關指引標示。（編輯：陳仁華）1130513