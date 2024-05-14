本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投家照協會募長照醫療耗材 助200戶弱勢家庭

2024/5/14 17:03（5/14 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣家庭照顧者關懷協會募集尿布、復健褲、營養品等長期照顧耗材，14日捐給約200戶弱勢家庭，協會執行長、民進黨立委羅美玲（左6）表示，透過善心單位捐贈讓弱勢家庭減輕經濟壓力。（南投家照協會提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年5月14日
南投縣家庭照顧者關懷協會募集尿布、復健褲、營養品等長期照顧耗材，14日捐給約200戶弱勢家庭，協會執行長、民進黨立委羅美玲（左6）表示，透過善心單位捐贈讓弱勢家庭減輕經濟壓力。（南投家照協會提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣家庭照顧者關懷協會募集尿布、復健褲、營養品等長期照顧耗材，今天捐給約200戶弱勢家庭，活動發起人、協會執行長羅美玲說，感謝善心單位減輕弱勢家庭支出壓力。

南投縣家庭照顧者關懷協會連續第5年辦理醫療物資、耗材募集捐贈活動，今年物資包含燕麥片、尿布、復健褲、紗布、棉棒、血糖機組、營養品等耗材，價值約新台幣10萬元，後續捐給南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣新媳婦關懷協會協助的200戶弱勢家庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

協會今天舉辦捐贈儀式，民進黨立委羅美玲與贊助單位出席，羅美玲表示，社會捐助弱勢多集中糧食、日用品，較少關注醫療耗材，對有長期照顧需求的貧困家庭來說是一筆不小支出，加上部分住在偏遠地區補充不易，透過善心單位捐贈讓弱勢家庭減輕經濟壓力。

家照協會常務理事吳東陽說，感謝民眾捐贈物資，協會將持續幫助弱勢家庭，物資轉介不中斷，歡迎更多鄉親響應；家照協會總幹事張明和表示，募捐行動2020年展開，感謝10多名善心人士、慈善媽行善團南投分會、日寶醫療器材、宏禧營造公司等支持。（編輯：郭諭儒）1130514

羅美玲
立委關切外交人員離婚率 吳釗燮：推動夫妻同館工作立院初審國籍法 放寬外籍高專人才歸化居留年限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：