南投家照協會募長照醫療耗材 助200戶弱勢家庭
2024/5/14 17:03（5/14 17:26 更新）
（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣家庭照顧者關懷協會募集尿布、復健褲、營養品等長期照顧耗材，今天捐給約200戶弱勢家庭，活動發起人、協會執行長羅美玲說，感謝善心單位減輕弱勢家庭支出壓力。
南投縣家庭照顧者關懷協會連續第5年辦理醫療物資、耗材募集捐贈活動，今年物資包含燕麥片、尿布、復健褲、紗布、棉棒、血糖機組、營養品等耗材，價值約新台幣10萬元，後續捐給南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣新媳婦關懷協會協助的200戶弱勢家庭。
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協會今天舉辦捐贈儀式，民進黨立委羅美玲與贊助單位出席，羅美玲表示，社會捐助弱勢多集中糧食、日用品，較少關注醫療耗材，對有長期照顧需求的貧困家庭來說是一筆不小支出，加上部分住在偏遠地區補充不易，透過善心單位捐贈讓弱勢家庭減輕經濟壓力。
家照協會常務理事吳東陽說，感謝民眾捐贈物資，協會將持續幫助弱勢家庭，物資轉介不中斷，歡迎更多鄉親響應；家照協會總幹事張明和表示，募捐行動2020年展開，感謝10多名善心人士、慈善媽行善團南投分會、日寶醫療器材、宏禧營造公司等支持。（編輯：郭諭儒）1130514
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