61歲男失智男南竿失聯3天 軍警動員尋人

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（中央社記者潘欣彤連江22日電）家住馬祖南竿復興村、61歲的失智劉姓男子20日住處附近失聯。連江縣警方連日搜索仍無所獲，透過縣府由軍方增派30兵力針對劉男住家周邊廢棄軍營與據點進行地毯性搜索。

連江縣警察局長蕭欽杰表示，劉男與妻子住在復興村，20日下午2時多妻子前往連江縣立醫院拿藥，返家後發現丈夫不見蹤影隨即於傍晚6時多報案。

由於劉男有失智病症且行動不便，警消除派出人力在復興村周邊尋找並調閱監視器，更出動無人機協尋，但因這兩天天候不佳無法執行。至今天下午4時30分為止都未其身影。

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蕭欽杰指出，劉男住處的復興村旁有多個廢棄衛哨據點與碉堡，研判有可能誤闖，將加強地毯式搜尋。另外，連江縣政府昨晚通報軍方請求協助，馬祖防衛指揮部下午已派出30名兵力投入搜尋任務。

蕭欽杰說，劉男失蹤時身穿紅色上衣、黑色褲子與拖鞋，呼籲附近民眾若有發現盡速通報。附近鄰居透露，劉男為台灣籍，因失智病情致使行動不便，才與馬祖籍妻子遷居回南竿養病。（編輯：孫承武）1130522