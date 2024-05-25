兒少發展帳戶享100%利息 屏東有38%符合資格未開戶

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣符合兒童及少年未來教育與發展帳戶資格家庭，目前仍有38%、約2000戶尚未開戶，縣府呼籲，除了儲蓄享有100%利息，也有理財等課程，提升資產累積等脫貧能量。

縣府今天發布新聞稿表示，兒少發展帳戶是國家級脫貧服務，參加對象為民國105年1月1日以後出生，列冊低收入戶、中低收入戶或在機構長期安置2年以上由政府監護的失依兒童或少年，參與方案者開立儲蓄專戶後，每月只要儲蓄相對金額，政府就會以1比1方式提撥同等金額至專戶內，透過儲蓄協助弱勢家庭兒童及少年累積資產，作為未來接受教育、就業或創業發展的基金。

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社會處長劉美淑說明，屏東縣截至目前為止，符合的家戶為5528戶，高居全國第3，目前已有3442戶參與方案、開戶率達62%，但也顯示尚有38%、約2000戶符合資格的家庭尚未開戶。

縣府呼籲，兒少發展帳戶好處多，如選擇每月最高額新台幣1250元儲蓄額度，政府就會相對存入1250元，利息100%，且開立發展帳戶相當簡便，符合資格的民眾無須到金融單位申請，只要攜證件至各鄉鎮市公所社會課、縣府於各鄉鎮的國民年金服務員或至縣政府社會處，皆可快速開戶。（編輯：黃世雅）1130525