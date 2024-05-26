桃園航空城安置住宅全數上梁 選屋鄰近高鐵最熱門

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市政府今天表示，航空城安置住宅共興建51棟、1925戶，已於22日全數上梁，預計年底陸續完工並申請使用執照，其中鄰近高鐵桃園站的A18基地最熱門，已登記70%以上。

桃園市政府住宅發展處發布新聞稿表示，桃園航空城安置住宅目前正全面趕辦室內裝修、水電接管及外牆工程，民眾關心震後安置結構及磁磚等問題，住宅處與施工廠商密集檢查後，對於安置宅品質有信心。

住宅發展處表示，航空城安置住宅規劃2到4間房型，面積約25坪到62坪不等，總申購戶1178戶，蛋白區申購數514戶、蛋黃區664戶。

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住宅發展處指出，蛋白區內的514戶民眾，5月10日開始選屋，將於28日完成，目前已超過400戶完成登記，其中A18基地因鄰近高鐵桃園站，銷售情形最佳，已登記70%以上；另外，蛋黃區664戶將於5月31日至6月24日選屋，選屋完成後，預計8月至9月間簽約，民國114年第一季進行驗屋、交屋。

住宅處表示，3月底已先開放線上3D賞屋，4月底導入線上預選房屋系統，搭配銷售中心現場人員解說等多元管道，讓選屋流程順利進行，每天選屋成果都會公布在航空城安置住宅官網上，民眾可上網了解銷售情形。（編輯：陳仁華）1130526