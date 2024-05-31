太平島碼頭整修工程完工 台中企業為社會責任盡心

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中在地企業宏華營造進行太平島港側浚深及碼頭整修統包工程今年完工，又協助裝設海水淡化機設施，助益海巡官兵生活。海巡署頒授感謝狀。總經理陳宗邦說，為社會責任盡心力。

行政院海洋委員會民國109年起開始推動太平島港側浚深及碼頭整修統包工程，總經費新台幣17億3766萬餘元，由海事工程宏華營造得標，工程耗時2年完工，今年3月驗收，4月啟用。宏華更捐助4000萬裝設海水淡化機等，每日提供3萬5000公升淡水，助益海巡官兵日常生活。

宏華營造總經理陳宗邦今天告訴中央社記者，嚴峻海象下，經審慎運輸規劃，共動用24個船次，載運20多萬噸資材到太平島，施工高峰期，島上作業人員逾百人，各種作業船機包括8000噸級專用運輸船、4500噸級半潛式平台船、反鏟式挖泥船等8艘及280噸大型吊車，還設置2立方預拌混凝土廠等設備。

工程完成了東堤強化、港池浚挖、直立式護岸、防湧閘門、碼頭岸水岸電設施等14項工程。其中東堤強化及防湧閘門建造，提供穩靜水域使得100噸級巡防艇能安全靠泊在內港池內。

而位於 1、2號碼頭間的外港池水域，以國內最大反鏟式挖泥船，將僅4至5公尺水深水域浚挖至7.5公尺並移除31顆大型礁石，讓4000噸級巡防艦順利靠泊，免遭西南湧浪衝擊，有船舶晃動與斷纜的危險。

工程也利用港池浚挖的土石方，經過嚴格篩選後做成人工養灘所需要材料，除減緩海岸侵蝕，維持沙灘穩定外，也達到兼具保護海龜上岸產卵的生態目標。

完工後，宏華營造獲海巡署艦隊頒發感謝狀致意，陳宗邦和副總劉恩昊、技術總監林俶寬等人出席，陳宗邦指出，標下整修工作是榮耀，開心能為人道救援、社會責任盡份心力。（編輯：方沛清）1130531