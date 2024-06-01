吳益政卸下市議員身分 辦攝影展作品熱賣

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）前高雄市議員吳益政日前到古巴旅遊，他用手機攝影的照片被藝廊相中，意外成為新銳藝術家，在黃埔新村舉辦攝影個展，作品更吸引不少買家，民眾黨主席柯文哲今天也到高雄參觀。

吳益政攝影展「北迴歸線的另一端．古巴1/5甲子」記錄年初再訪古巴的場景，他說，2012年曾以市議員身分與市府團隊一起造訪古巴考察有機農業，「當時在首都哈瓦那看到遭美國禁運一甲子的古巴，時光仿佛凍結在60年代那最美好的年代。」

這次造訪古巴，吳益政卸下市議員身分，更純粹體驗當地文化，他拿著手機隨處記錄所見所聞。吳益政說，古巴因遭禁運成為沒有石化工業的國度，也因此發展出世界一流的有機農業，「那裡的空氣很好，照片怎麼拍都很美。」

吳益政在古巴拍攝的照片被慕何藝術畫廊負責人蕭芷倩相中，蕭芷倩邀他開展，意外讓他成為「新銳藝術家」。

柯文哲今天偕妻子陳佩琪到高雄參觀，聽聞這次展出的照片都是吳益政用手機拍的，柯文哲直呼「真的假的」，更拿出自己的手機嘗試拍照，活動後吳益政贈送古巴的書籍給柯文哲。

吳益政攝影展從4月20日開展至今，已有數十幅作品售出，吳益政笑著說，自己不是藝術家，只是喜歡拍照，過去曾出版古巴攝影集月曆，也為推展輕軌舉辦「火車跑到大街上」攝影展。

「北迴歸線的另一端．古巴1/5甲子」攝影展展至6月30日，展出的藝廊是位於鳳山區黃埔新村的「慕何藝術」。（編輯：郭諭儒）1130601