桃園路口設置新組合式減速平台 車速平均降3成

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）為降低無號誌化路口易肇事問題並提升行人安全，桃園市交通局去年起在多處設置「組合式減速平台」，以模板組裝可大幅縮短施工時間，平均降低車速3成，預計今年再增設6至10處。

桃園市政府交通局發布新聞稿表示，新式「組合式減速平台」參考內政部營建署發布的「都市人本交通道路規劃設計手冊」設置，材質屬橡膠材質，採平台設計緩升緩降，從側面看類似梯形，最高處距離地面約有10公分，透過鮮明的黃色冷塑塗層及反光成型標線，配合LED標誌提前預告駕駛人配合減速。

交通局說，新式「組合式減速平台」去年開始推動，優先選定中壢區中山東路一段276巷12弄試辦，今年再於桃園、中壢、八德等行政區再增設5處，設置以來行穿線減速平台降速高達4成，路段型減速平台降速也有3成，整體平均降速可達3成。

交通局指出，新式「組合式減速平台」以模板組裝，較過去「瀝青式減速平台」不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，1天內可組裝完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨，預計今年會再增設6至10處，同時持續蒐集設置前後的道路車速及事故變化資料，以檢討精進交通。

交通局表示，「組合式減速平台」施工便捷靈活的特性已引起其他縣市注意，去年設置後陸續接獲其他縣市來電詢問及參訪，期盼未來透過持續分享執行經驗，將「組合式減速平台」推廣至其他縣市，共同打造台灣友善共好、慢行禮讓的人本交通環境。（編輯：李淑華）1130602