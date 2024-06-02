黃偉哲訪王貞治 盼助台南培育優秀棒球選手

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市長黃偉哲前往日本進行城市外交，今天拜會日本職棒軟銀鷹球團會長、台南市榮譽市民王貞治。王貞治對台南400給予祝福，黃偉哲盼借重王貞治經驗培育更多優秀棒球選手。

台南市政府新聞稿指出，黃偉哲下午與王貞治相見歡，特別將台南400紀念棒球、印有日本櫻花與台南市徽的噴印蘭花致贈給王貞治，王貞治也特別對台南400寄予祝福。

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黃偉哲向王貞治表示，軟銀鷹在王貞治領導下，一直是日本職棒超級強隊，台南則是拿過10次中華職棒總冠軍的統一獅隊主場，希望借重王貞治經營球團經驗，幫助台南培育更多優秀選手，讓台南棒球運動更加興盛。

台南市政府指出，黃偉哲下午並參訪位於福岡巨蛋內的王貞治棒球博物館，對王貞治輝煌成就大為感佩。黃偉哲認為，王貞治是傳奇，更是台灣之光，對於今天能當面感謝王貞治對推動台日棒球交流合作貢獻，感到非常榮幸。（編輯：李淑華）1130602