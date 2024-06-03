迎接2024國慶焰火 雲林縣府盤點資源整備

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）2024國慶焰火將在雲林舉辦，內政部次長吳堂安今天下午將到雲林縣確認施放地點；縣長張麗善今天在議會答詢指出，縣府總動員，盤點所有資源整備，請大家拭目以待。

雲林縣議會今天進行縣政總質詢，民進黨議員張庭綺關心煙火施放地點、籌辦進度，並希望除主場地外，其他鄉鎮也能有相關活動，讓雲林更好。

張麗善表示，國慶焰火要在雲林施放，大家都支持，縣府提供5個施放地點，中央透過空拍、現勘等方式評估，考量要件包括交通動線、人員疏散、安全等。交通方面利用公共運輸工具如高鐵、台鐵是最理想的方式。經過綜合評估後，認為西螺大橋、虎尾高鐵特定區適合。

張麗善表示，最終認為高鐵特定區是最合適的選擇，主要原因是場域足夠能容納大量人潮，周邊道路不論是停車還是動線疏散都能應付，吳堂安預計今天下午來高鐵特定區會勘做最後確認。

雲林縣府各局處盤點下半年度重要活動，包括咖啡節、偶戲節、農機展、海洋音樂祭、風箏衝浪等，縣府跨局處總動員。張麗善指出，雲林縣下半年度活動將配合國慶焰火，藉此帶動地方繁榮、促進經濟產業發展，縣府會善用資源。

至於焰火活動預算，張麗善強調，在最合理、最經濟的方式達到無限的效益，所以活動內容尚在規劃，請大家拭目以待。（編輯：郭諭儒）1130603