澎湖203縣道機車疑自撞路燈 2人命危送醫搶救
2024/6/3 17:45（6/3 18:06 更新）
（中央社澎湖縣3日電）澎湖縣縣道203線中西段路段，今天下午發生嚴重車禍。1輛雙載機車疑似自撞路燈，騎士及乘客呈現OHCA狀態，警消緊急送醫急救，肇事原因由警方調查釐清。
澎湖警方表示，受傷的2人分別是33歲蔡姓和57歲王姓男子，均呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經救護人員實施CPR等處置後，分送三總澎湖分院與衛福部澎湖醫院急救。
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澎湖縣政府消防局是在下午2時23分接獲民眾報案指稱，縣道203線中西段附近路段，由白沙往馬公方向，發生一起機車雙載疑似自撞路燈車禍，請求派車前往救援。
馬公警方調查指出，這起機車自撞車禍，是由蔡姓男子騎乘，附載王姓男子沿縣道203線白沙往馬公方向行駛，行經至中西路段時，不明原因自撞路燈燈桿致肇事，2人已分送三軍總醫院澎湖分院及衛生福利部澎湖醫院急救。由於2人因傷重無法檢測，已報請檢察官抽血待驗，相關肇事原因由警方調查釐清。（編輯：李淑華）1130603
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