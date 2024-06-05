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開火車的機會來了 阿里山林鐵招募儲備司機

2024/6/5 11:41
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年7月辦理甄試儲備司機員，預計32名從業人員，其中正取16名、備取16名，即日起報名至6月21日截止。

林鐵及文資處今天發布新聞稿表示，7月辦理甄試儲備司機員，預計招募32名從業人員，意者請洽詢該處人事室。

林鐵及文資處說，此次招考人員以營運員級工程士進用起薪每月新台幣3萬500元至3萬7880元，正式擔任司機員即調升為中級營運員級起薪3萬4120元至4萬1500元，表現優異者得再調升為高級營運員級起薪3萬8020元至4萬5400元。

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另外，值勤時再按實際「乘務公里數」支領乘務旅費、實際「乘務時間」及「乘務整備時間」支領安全獎金，並均享有年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費（國民旅遊卡）、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、在職亡故撫恤金、眷屬喪葬慰問金等待遇。

林鐵及文資處說，昔日為了集運木材、運輸生活物資而闢建的阿里山森林鐵路，如今已蛻變成發展森林旅遊的觀光鐵路列車，因莫拉克及杜鵑颱風中斷全線通車15年，目前已修復完成，預計7月1日恢復全線通車。（編輯：謝雅竹）1130605

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