雄女「藝術柯南」課程 與法國學生交流家族故事

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）法國里昂國際學校師生一行31人今天拜訪高雄女中，雙方齊聚交流彼此家族故事。雄女表示，經由校友、旅法名導陳慧齡介紹下，學生先透過書信交流，而今齊聚為交流課程劃下美好一頁。

雄女表示，高一多元選修「藝術柯南」跨國故事交流課程，繼「老鹽埕的記憶之味」為鹽埕店家留下故事、「傳憶∙傳藝」為高雄無形文化資產保存者藝師留下生命繪本故事後，112學年將故事交流延展到國際。

雄女透過新聞稿指出，經由校友陳慧齡介紹，與法國里昂國際學校進行跨國故事交流，學期間2校學生進行2次書信往返，介紹自己和學校還有居住社區特色，讓學伴透過書信認識彼此，各自進行家族記憶的訪談、書寫與創作。

雄女學生今天在美術老師劉癸蓉引導下，與法國學生交流，法國學生分享爺爺參加過越南戰爭、奶奶歷經廣島核爆等。雄女學生也分享自己爺爺奶奶的人生故事，包括平埔族奶奶的豐年祭、客家奶奶做的粿。

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法國學校帶隊老師說，今天的半日交流感受到雄女師生的熱情，很羨慕台灣的學校校園廣大，學生有充裕的活動空間，還有福利社可以購買飲食，法國學生都十分喜歡。

雄女校長鄭文儀表示，雄女有開設第2外語選修課程，多年來有學生修習法語，但沒有機會和法國學校師生交流，藉由這次課程交流，雄生和里昂國際中學建立友誼，期待未來能帶領師生到法國親身體驗法國的中學課程，認識法國生活與文化。（編輯：李亨山）1130605