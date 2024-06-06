爭取輝達研發中心 陳其邁：鴨子划水不能講太多

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天說，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。高雄市長陳其邁說，高雄就是鴨子划水，不能講太多，「我們都是台灣隊，大家要團結」。

陳其邁今天上午出席「台灣人工智慧實驗室亞灣總部」落成典禮，會前媒體聯訪時回應爭取輝達投資話題，他說，「我們現在就是鴨子划水也不能講太多」，也不能透露高雄所提的建議。

媒體追問，黃仁勳所指「研發中心可能在台北附近」是否等於高雄已出局，陳其邁停頓幾秒後說，自己有注意到黃仁勳的談話，「我們就繼續努力、繼續努力」。

黃仁勳昨天也說「總部地點還沒決定」並笑著跟媒體問，「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。

對此陳其邁回應，高雄當然是風景最好的地方，有無敵海景，又有船席，想要舒壓可以出海，且交通非常便捷，可以到墾丁也可以去山上，「高雄是一個很獨特的城市，我們尊重人權，追求自由的精神」，陳其邁強調，這是很多產業所需要的基本要素。

財信傳媒董事長謝金河昨天在社群媒體臉書（Facebook）上說，陳其邁上週六晚上至台北與AI伺服器大廠美超微總裁暨執行長梁見後等人餐敘，貼文並上傳數張照片。

陳其邁今天面對媒體詢問是否爭取美超微投資高雄，陳其邁說，一樣的回應「繼續努力」，但確實有見面畢竟照片都被看到了；也有跟梁見後介紹高雄投資的環境、高雄所提供的服務等，希望美超微跟台灣廠商有更多合作。

陳其邁也強調，台灣伺服器算力部分應該是台灣第一，如同黃仁勳所提到的「我們都是台灣隊，大家要團結」，這個產業未來發展空間非常大，大家一起擴張市場，提供更多應用服務。像是智慧醫療服務的市場就非常大，在亞灣5G AIoT布建一開始就設定智慧醫療是很重要的領域。（編輯：黃世雅）1130606