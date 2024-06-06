屏縣在全運會獲112面獎牌 周春米頒逾600萬獎勵金

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）今年全國中等學校運動會暨全國身心障礙國民運動會，屏東共獲112面獎牌。屏東縣長周春米今天頒發總獎勵金逾新台幣600萬元，感謝選手及教練辛苦付出，期待全民運勇奪佳績。

今年屏東在全中運獲16金、32銀、31銅，全障運則獲9金、15銀、9銅佳績，周春米在屏東藝術館為得獎的績優選手與教練舉行頒獎典禮，頒發總獎勵金達613萬6504元。

「每位選手都是屏東的驕傲。」周春米表示，屏東縣代表隊共奪得112面獎牌，選手們全力以赴、永不放棄的精神，令人感到敬佩與光榮，為鼓勵屏東縣代表隊選手，也頒發全中運獎勵金530萬7651元、身心障礙運動會82萬8853元，期待「屏東囝仔」能持續挑戰自我，並在10月的全民運上能勇奪佳績。

周春米說，今年有許多新生代選手加入，謝謝選手們充分展現平時努力訓練成果，也感謝教練們辛苦付出，每年縣府團隊藉由舉辦頒獎典禮，鼓勵選手持續突破身體限制、發揮實力並超越自我極限，縣府會做孩子們的強力後盾，讓選手在體育競技的舞台上繼續發光發熱。

體育發展中心表示，屏東小將到台北出征參加全中運，其中枋寮高中柔道選手呂心潔及潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤，分別達成2連霸；新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷，更是達成3連霸壯舉。

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全障運屏東代表隊囊括9面金牌，包含特奧3人制籃球1金、特奧羽球3金及特奧輪鞋競速5金；另外，屬帕拉林基達福林匹克運動會競賽項目的肢障桌球李雅朱，獲得個人單打賽第2名，是連續10年都獲得獎牌的桌球實力老將。

體發中心說，將持推動四級五區人才培育政策，建構完善留縣升學體系，讓各年齡層選手能有舒適的運動空間，使屏東體育人才有穩定發展的基礎。（編輯：李淑華）1130606