屏東海生館特製「藻類粽」 魚兒補充營養過端午

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）端午節將至，屏東海生館為增添佳節氣氛，特製「藻類餡料粽」，10日將在珊瑚王國館獨立礁缸限定餵食，讓魚兒大快朵頤，也能補充營養。

屏東海生館營運團隊海景世界公司企劃部經理毛智瑋告訴中央社記者，為提供餌料豐富化及補充海洋生物營養素，飼育員會不定時在缸內放置高麗菜或其他蔬菜讓魚享用，隨著端午節到來，家家戶戶飄粽葉香，應景特製藻類包裝成粽子模樣的餌料。

粽葉由海棕梠製成，外型與粽葉十分相像，餡料有綠色石蓴、羽毛藻、紅紫色紅珊瑚藻及皺葉角叉菜等。

海生館飼育員表示，製作這些粽子，要挑選較為新鮮的藻混和為內餡，塑形後就可以用棉繩固定。海棕梠厚度不一且形狀也不同，除了要選出適合的大小，更需要巧手固定，避免一放入水中就散開。放入缸後，魚兒好奇試探幾次，找到剝開粽葉的方法後，便爭先恐後分食，有趣的畫面令人會心一笑。

為了讓海生館增添佳節氣氛，10日端午節當天在珊瑚王國館獨立礁缸，將不定時投入特製粽餌料，讓民眾有機會見到這特別的景象。

另外，端午連假第1天適逢「世界海洋日」，屏東海生館當天舉辦一系列體驗活動，現場將架設水下環景VR、水下無人載具ROV讓民眾體驗水下探勘過程。（編輯：郭諭儒）1130607