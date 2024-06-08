豐原警分局首辦家庭日 讓警眷了解另一半工作環境

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市豐原警分局以「特別日子和重要的人一起度過」為出發點，今天舉辦家庭日，首次開放參觀豐原警分局，希望藉此讓警眷更了解另一半工作。

6月15日為警察節，台中市豐原警分局今天舉辦家庭日，安排一系列表演，包括警技演練、勁歌熱舞，還邀請台中市刑警大隊警犬隊出席，展現警察處理案件及警犬執勤的英勇表現。

現場設有小小警察體驗、警政宣導、美食區、慈濟公益宣導、衛生局口腔預防保健等攤位以及趣味競賽，讓每個年齡層的參與者皆能找到自己喜愛的活動，現場洋溢著熱鬧愉快的氛圍。

參與活動的王姓員警表示，從警30年以來，首次帶家人踏入自己的工作環境，認識平日朝夕相處的同事，讓今年的警察節別具意義。

立法院副院長江啟臣致詞提到，端午節是3大節日之一，警察節則是感謝警察人員的日子，2個節日都是團聚的日子，豐原警分局為過去的台中縣警察局駐地，分局首度舉辦家庭日，適度開放警察局場地，讓警眷更了解另一半執勤、備勤的環境。

豐原警分局分局長林大為表示，因警察勤務繁重，員警很少有時間可以陪伴家人，希望這次活動加強情感聯繫，增進警眷對警察工作的參與感。（編輯：黃世雅）1130608

台中市豐原警分局8日舉辦家庭日，安排一系列表演活動，也邀請台中市刑警大隊警犬隊出席。中央社記者趙麗妍攝 113年6月8日