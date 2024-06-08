穿土地公神偶上門討錢 新北警加強巡邏

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市新莊區有男子穿土地公神偶，走到店家門口搖鈴、討錢，問話也不回，給100元後，男子拿錢就走，影片被網友放到臉書社團後引發討論。警方表示，將加強巡邏。

有網友在「愛新莊我是新莊人」臉書社團發布影片，影片顯示7日晚間6時36分左右，1名身著土地公神偶的男子走在民樂街，靠近一家飲料店門口後停下。

店內人員尋問男子要做什麼，都未獲得回應，見對方手拿籃子，店內人員再問：「是要放錢嗎？」接著並拿出新台幣100元給男子後，男子就走掉。

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網友看到影片後紛紛表示，「這是騙人的」、「騙錢」、「什麼年代了，還有人搞這齣」，也有網友分享之前曾遇過，沒給錢還被罵。發文的網友也說，希望大家注意，不要被騙。

對此，新北市政府警察局新莊分局以訊息表示，目前未接獲報案，該名男子行為恐觸犯社會秩序維護法，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，警方也將加強周邊道路巡邏。（編輯：龍柏安）1130608