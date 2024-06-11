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新北里鄰長等聯誼活動費 114年從3840調至4100元

2024/6/11 13:42（6/11 13:46 更新）
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新北市議會11日進行市政總質詢，市長侯友宜（2排右3）表示，將與桃園市政府同步調整聯誼活動費，114年起新北市由新台幣3840元調高為4100元。中央社記者王鴻國攝 113年6月11日
新北市議會11日進行市政總質詢，市長侯友宜（2排右3）表示，將與桃園市政府同步調整聯誼活動費，114年起新北市由新台幣3840元調高為4100元。中央社記者王鴻國攝 113年6月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市議會國民黨議員聯合質詢時，要求里鄰長及志工等聯誼活動費新台幣3840元應調高，以免影響考察品質。市長侯友宜表示，明年將與桃園市政府同步調高到4100元。

新北市議會今天進行市政總質詢，多名國民黨議員進行聯合質詢指出，新北市府每年編列里鄰長、志工、義警、義消等「聯誼活動費」，每人每年可申請3840元，由於物價高漲且多年未調整。黨團書記長陳偉杰等人向侯友宜爭取提高聯誼活動費。

議員蔡淑君、白珮茹、金瑞龍表示，常聽到許多地方鄰里長反映，舉辦考察活動常要自掏腰包，希望市府能在評估市府財政狀況後，適度提高聯誼活動費。議員林國春也表示，在機票價格上漲下，目前聯誼活動費根本不可能到離島考察。

侯友宜答詢表示，3840元已實施多年，隨著物價指數不斷提高，基層工作量愈大，但市府給的鼓勵卻愈少，因此，日前開會討論決定調高到4100元，調幅為6.77%，希望在兼顧品質及財政下鼓勵基層。

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侯友宜表示，這也與桃園市討論過，在共同生活圈下，會採一致性方式辦理。預估每人增加260元，共將增加費用1458萬元。同時，未來也會依物價指數達令人有感的程度時，就會進行檢討調整。

民政局表示，將與桃園市政府同步調整聯誼活動費，114年起新北市由3840元調高為4100元。預計有超過5萬6000名地方服務人員受惠，民政局將與財政、主計等單位籌措相關經費。（編輯：李錫璋）1130611

#新北市
#侯友宜
#新北市議會
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